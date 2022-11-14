باتيلي يصل سبها ويلتقي مجلسها البلدي وأكاديميين ونشطاء

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى مدينة سبها صباح، الاثنين.

والتقى باتيلي أعضاء المجلس البلدي سبها، وعددًا من الأكاديميين والنشطاء في المدينة.

لقاء الكوني واللافي

ويوم السبت الماضي، التقى باتيلي عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي في مقر المجلس بطرابلس، حيث أطلعهما على نتائج لقاءاته مع عدد من الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

- باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.