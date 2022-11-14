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سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا يدعون من طبرق إلى دعم جهود المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 12:26 مساء
سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا يدعون من طبرق إلى دعم جهود المصالحة
سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال زيارتهم النصب التذكاري في طبرق الخاص بالحرب العالمية الثانية، 13 نوفمبر 2022، (حساب السفيرة البريطانية على تويتر)
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دعا سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى بذل الجهود لدفع المصالحة الوطنية للأمام داخل ليبيا.

جاء ذلك، خلال زيارة السفراء النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية في طبرق، أمس الأحد، حسب بيان مشترك نشرته صفحة السفارة الفرنسية في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

وقال البيان: «جاءت بلداننا إلى ليبيا في منتصف الحرب العالمية الثانية كأعداء، وتوفي الكثيرون خلال المعارك في هذه المدينة وحولها، وفي العام 2022، وبعد 80 عامًا، عدنا إلى طبرق كأصدقاء».

المصالحة تستغرق وقتًا
وتابع: «نشارك اليوم حزن وألم كل الليبيين الذين فقدو أحباءهم بسبب الصراع. ومع ذلك، نأمل في بذل جهود لدفع المصالحة إلى الأمام داخل ليبيا».

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وأكمل: «بصفتنا أعداء في الماضي وأصدقاء اليوم، نعلم أن هذه العملية تتطلب وقتًا، وبالنسبة لنا، طبرق هي تذكير بأن المصالحة عملية تستغرق (وقتًا)، لكن هذه العملية يمكن أن تؤتي ثمارها للأجيال» القادمة.

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