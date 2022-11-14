رئيس غينيا بيساو لـ«ماكرون»: القذافي كان شرا لابد منه لليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال رئيس غينيا بيساو، عمارو إمبالو إن «معمر القذافي كان شرا لا بد منه» لليبيا، محرجا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما استنكر مقتل القذافي والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأضاف إمبالو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، إن ما وقع في ليبيا جراء التدخل الغربي، تسبب في عواقب وخيمة لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك خلال كلمته في الدورة الخامسة من منتدى باريس للسلام الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.

ودافع رئيس غينيا بيساو عن حقبة القذافي بشدة قائلا إنه «كان شرا لا بد منه» لشعبه، مثلما كان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «شر ضروري» لشعبه أيضا، وأضاف «عاش الناس بشكل جيد في ظل نظامهما، وكان هناك سلام.. لكن الآن كيف سنشتري السلام؟».

إمبالو: نظام القذافي عرف كيف يتعامل مع تناقضات المجتمع الليبي

وزعم إمبالو أن مقتل القذافي كان بمثابة نهاية «لنظام حكم فريد من نوعه» عرف كيف يتعامل مع تناقضات المجتمع الليبي لمدة 42 عاما

ويكرر القادة الأفارقة إلقاء اللوم على الحكومات الغربية بالإطاحة بمعمر القذافي دون مرافقة الليبيين في بناء الدولة، ويحملونها مسؤولية تفاقم العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وشمال أفريقيا بعد أن استغل عناصر التنظيمات المسلحة المطرودين من أفغانستان والعراق وسورية الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا؛ لإيجاد موطئ قدم لهم في المنطقة.