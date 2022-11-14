السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بتعاملات، الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.79 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.68 دينار أمس.