«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.