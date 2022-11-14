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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 14 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 09:45 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 14 نوفمبر 2022)
سماء صافية، (نعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرًا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب على الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال ظهور ضباب خلال فترات الليل وصباح الغد على المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراتة، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق، سهل بنغازي، والمرج، والجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقى، مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة غدًا على المرتفعات الجبلية، تصحبها أحيانًا خلايا رعدية، مع ظهور ضباب أثناء فترات الليل وصباح الغد، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

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