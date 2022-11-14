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سفير ألمانيا متفائل بحل الأزمة الليبية شريطة توحيد الموقف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 01:06 صباحا
سفير ألمانيا متفائل بحل الأزمة الليبية شريطة توحيد الموقف الدولي
السفير ميخائيل أونماخت يتحدث في مقابلة مع قناة «الوسط» من طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022
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قال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن الشعب الليبي يريد الخروج من الأزمة، وهو ما لمسه خلال زيارة اليوم الأحد إلى مدينة طبرق برفقة سفيرة المملكة المتحدة وسفير فرنسا، حيث اتضح عدم وجود مشاكل كبيرة بين الليبين وأن الخروج من الأزمة في أقرب وقت شيء ممكن.

وزار سفراء الدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مدينة طبرق، لإحياء يوم المحاربين القدامى الذين قتلوا خلال أحداث الحرب العالمية الثانية التي شهدتها المنطقة بين دول المحور والحلفاء قبل 80 عامًا.

- مبعوث ألمانيا: نسعى مع الشركاء الإقليميين لتهيئة الوضع لإجراء الانتخابات في ليبيا

سفير ألمانيا: متفائل أن ليبيا ستنجح في عملية المصالحة
وأشار أونماخت، في مقابلة مع قناة «الوسط» إلى أن الزيارة هي «رمز للأمل» حيث نجحت بلاده بمساعدة الفرنسيين والبريطانيين في تحقيق المصالحة الأوروبية، قائلاً: «مثلما نجحنا في أوروبا في المصالحة فإنني متفائل أن ليبيا ستنجح في عملية المصالحة».

العودة لمسار برلين
وردًا عن سؤال حول إمكانية العودة لمسار برلين من خلال مؤتمر ثالث، أجاب السفير الألماني: «رغم وحود صعوبات لكن عندنا خبر إيجابي، فبعد سنة خالية من مبعوث للأمم المتحدة، ففي بداية أكتوبر جرى تعيين عبدالله باتيلي، وبدوره التقى كل مكونات المجتمع الليبي ويبذل جهودا مميزة لطرح مقترحات لحل الأزمة وهذا إيجابي».

وتابع: «أنا متفائل أن يلعب (باتيلي) دورنا إيجابيا جدا، لكن القرار الخروج من الأزمة قرار ليبي ومسؤولية ليبية- ليبية». وحول ما إذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين بعض الدول قال أونماخت: «في مؤتمر برلين الأول نجحنا في جمع اللاعبين الخارجين، وغيَّرنا الجو الخارجي وعلمنا تطورات الإيجابية، اليوم نحتاج نفس الشيء».

سفير ألمانيا: وجود معرقلين دوليين أمر غير جيد
وأردف: «المجتمع الدولي يمكن أن يساعد ليبيا إذا توحد الموقف الدولي، ونحن نشتغل على ذلك، ورغم أن القرار ليبي ليبي، لكن إذا هناك معرقلين دوليين فهذا غير جيد، ونحتاح مساعدة من الخارج».

وفي الرابع من أكتوبر الماضي، قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن بلاده تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي اليوم نفسه ناقش المسؤول الألماني خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3».

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