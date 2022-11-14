النيابة العامة: ضبط 123 مطلوبا في جرائم متنوعة بمديريات الجبل خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضبط وإحضار 123 مطلوبا في جرائم متنوعة لدى مديريات الجبل، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك أن النيابة العامة واصلت تدابيرها الرامية إلى ملاحقة الفارين من العدالة، بغرض تعزيز أداء منظومة إنفاذ القانون وفق نسق يهدف إلى إتمام إجراءات الاستدلال، المتعلقة بوقائع انطوت عليها البلاغات والشكاوى المقدمة إلى مراكز الشرطة.

وأضاف البيان أن الغرفة الأمنية المشتركة، في نطاق اختصاص مديريات الجبل، تولت إنفاذ تدابير النيابة العامة، لضمان امتثال مرتكبي الجرائم الماسة بحق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن لأوامر قضائية صدر بعضها منذ سنوات.

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