النيابة العامة: ضبط 123 مطلوبا في جرائم متنوعة بمديريات الجبل خلال 4 أشهر

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضبط وإحضار 123 مطلوبا في جرائم متنوعة لدى مديريات الجبل، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك أن النيابة العامة واصلت تدابيرها الرامية إلى ملاحقة الفارين من العدالة، بغرض تعزيز أداء منظومة إنفاذ القانون وفق نسق يهدف إلى إتمام إجراءات الاستدلال، المتعلقة بوقائع انطوت عليها البلاغات والشكاوى المقدمة إلى مراكز الشرطة.
وأضاف البيان أن الغرفة الأمنية المشتركة، في نطاق اختصاص مديريات الجبل، تولت إنفاذ تدابير النيابة العامة، لضمان امتثال مرتكبي الجرائم الماسة بحق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن لأوامر قضائية صدر بعضها منذ سنوات.
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النيابة العامة تنشر حصيلة ضبط المتهمين في جرائم متنوعة بمديريات الجبل
وأسفرت الإجراءات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، عن ضبط وإحضار 123 مطلوبا، من بينهم 31 مطلوباً في جرائم قتل، و49 مطلوباً في جرائم حرابة، و7 في جرائم خطف وحجز حرية، و10 مطلوبين في جرائم حيازة أسلحة واستعمالها في التهديد بارتكاب جرائم ضد النفس.
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