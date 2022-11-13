بلدية سرت تقرر فرض رسوم سنوية على الأسواق و4 أنشطة طبية خاصة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قرر المجلس البلدي سرت فرض رسوم مالية سنوية على الأسواق العامة المجمعة لبيع السلع والمواد الغذائية والأنشطة الطبية الخاصة التي تشمل المصحات الإيوائية والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات، وذلك في ختام اجتماع طارئ عقده عميد البلدية مختار المعداني مع المسؤولين المحليين، اليوم الأحد.

وشارك في الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت مخلوف حامد، ومدير إدارة النظافة العامة بالبلدية، ومدير مكتب الشؤون المحلية، ورئيس لجنة الإيرادات المحلية الجروشي العماري، ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالبلدية، ومساعد رئيس جهاز الحرس البلدي سرت العقيد هاشم النكاع.

بلدية سرت تناقش تفعيل الإيرادات المحلية

وقال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ركز على مناقشة عدة نقاط، أهمها تفعيل الإيرادات المحلية في مجالات الإصحاح البيئي والنظافة العامة والأملاك العامة والمجمعات الغذائية.

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وأضاف الأميل أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على البدء في حملات للتنبيه بالخصوص وأيضًا تطبيق الإيراد المحلي فيما يتعلق بمجالات النظافة العامة والمجمعات الغذائية الكبيرة والعيادات والشركات الطبية والمصحات الخاصة والصيدليات.