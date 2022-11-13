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حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 09:51 مساء
حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول
مكان وقوع الانفجار بشارع الاستقلال، الأحد 13 نوفمبر 2022 (تويتر)
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دانت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول، مخلفًا ستة قتلى و81 مصابًا.

الدبيبة يدين الهجوم
وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عبر صفحته على «فيسبوك»: «خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبًا في ضحايا التفجير الشنيع الذي وقع في إسطنبول، مساء اليوم الأحد، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى».

وأشار الدبيبة إلى متابعة أوضاع الليبيين المقيمين في إسطنبول، معلنًا في الوقت نفسه «التضامن الكامل مع الأشقاء بتركيا في مصابهم».

وزير الخارجية بحكومة باشاغا يتضامن مع تركيا
كما دان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، التفجير أيضًا عبر صفحته على موقع «تويتر»، مؤكدًا تضامن حكومته مع تركيا «ضد هذا العمل الجبان»، متابعًا: «تقدم الحكومة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق».

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اللافي ندين العمل الإرهابي
في السياق نفسه، نشر عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إدانة عبر حسابه على موقع «تويتر»، بقوله: «ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في شارع الاستقلال بدولة تركيا الصديقة، الذي يرتاده مئات الآلاف من الزوار بشكل يومي».

المشري يعزي الأتراك
وتواصلت التعازي الليبية، من خلال منشور لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عبر صفحته على موقع «فيسبوك» الذي كتب: «خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية حكومة وشعباً، في ضحايا حادثة تفجير تقسيم ودعواتنا الصادقة لشفاء الجرحى».

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن امرأة نفذت الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول. وقبلها تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة امرأة رصدتها كاميرات المراقبة تضع حقيبة في المكان قبل دقائق من وقوع الانفجار ثم غادرت.

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