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سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم المحاربين القدامي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 09:12 مساء
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم المحاربين القدامي
السفيرة البريطانية تتوسط سفيري فرنسا من اليمين وألمانيا من اليسار بديوان بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
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وصل مدينة طبرق، اليوم الأحد، سفراء كل من المملكة المتحدة كارولين هورندال، وألمانيا ميخائيل أونماخت، وفرنسا مصطفى مهراج، رفقة الملحقين العسكريين للدول الثلاث، وذلك استعدادًا لإحياء يوم المحاربين القدامى الذين قتلوا خلال أحداث الحرب العالمية الثانية التي شهدتها المنطقة بين دول المحور والحلفاء.

وكان في استقبال السفراء لدى وصولهم مدينة طبرق كل من رئيس المجلس التسييري للبلدية المكلف عبدالكريم بوطابونة وأعضاء المجلس التسييري ميمون عبدالرسول وهاشم مصادف ومنصور امداوي ووكيل ديوان البلدية المكلف جاد المولى خليل ومدير مكتب الإدارة القانونية وعدد من الموظفين، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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إحياء يوم المحاربين القدامى في طرابلس
وأحيا سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في العاصمة طرابلس يومي الخميس والجمعة الماضين، يوم المحاربين القدامي بمقر السفارتين البريطانية والفرنسية وبوضع أكاليل من الزهور على قبور المحاربين بالمقبرة الأميركية ومقبرة الكومنولث الذين لقوا حتفهم خلال أحداث الحرب العالمية الثانية في ليبيا.

ونوه سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج عبر حسابه على «تويتر» يوم الجمعة بعزمهم إحياء المرحلة التالية من يوم الشهيد الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، في مدينة طبرق للتذكير بتضحيات الجنود الذين لقوا حتفهم آنذاك.

استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
استقبال سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا بلدية طبرق، الأحد 13 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)
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