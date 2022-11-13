Atwasat

ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 08:50 مساء
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
المتهمان بإطلاق النار على منزل مواطن في طريق المطار (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على متهمين بإطلاق النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس، وهما في حالة فقدان الوعي؛ نتيجة تناولهما أقراصًا مخدرة.

وأوضح بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تلقت بلاغًا بشأن وجود مركبة آلية نوع «ليكزس» مصفحة، على متنها شخصان مسلحان قاما بالتهجم على أحد المواطنين أمام منزله بطريق المطار، مما تسبب في إصابة والده بعيار ناري.

- ضبط 8 مطلوبين لمركز شرطة العزيزية بينهم متورط في جريمة قتل

ووفق البيان، فقد تحركت دوريات تابعة للقوة، وجرى محاصرة المركبة والقبض على من كان على متنها، وتبين بأن المقبوض عليهما في حالة فقدان للوعي نتيجة تناولهما أقراصًا مخدرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
بلدية سرت تقرر فرض رسوم سنوية على الأسواق و4 أنشطة طبية خاصة
بلدية سرت تقرر فرض رسوم سنوية على الأسواق و4 أنشطة طبية خاصة...
حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول
حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول...
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم المحاربين القدامي
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم ......
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس...
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط