الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المكلف بتسيير مهام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وكيل عام الوزارة، عماد الطرابلسي، تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي الوزارة، مؤكدًا وضع الآليات اللازمة للمباشرة في تنفيذ الخطة الأمنية رقم (1) لتأمين طرابلس الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده الطرابلسي، اليوم الأحد، ضم وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات ورؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن والمكاتب وعددًا من ضباط الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص «لبحث سير العمل الأمني والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مكونات وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن الطرابلسي استهل الاجتماع «بالتأكيد على أن مهمة تسيير وزارة الداخلية أمانة كبيرة تتطلب العمل الجاد لبناء دولة القانون التي يرنو إليها جميع الليبيين وفق خطط واستراتيجيات من شأنها تحسين مستوى الأداء».

الطرابلسي يؤكد على أهمية دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة

وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع أهمية دعم مديريات الأمن بالمناطق ومراكز الشرطة التابعة لها باعتبارها القاعدة الأساسية لأي عمل أمني وارتباطها مع المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن «هناك لجنة جرى تشكيلها لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية بما يضمن توظيف القوة العمومية للوزارة».

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وشدد الطرابلسي على ضرورة الالتزام بالضبط والربط في العمل، مطالبًا «الجميع العمل بروح الفريق الواحد كلاً حسب اختصاصه مع ضرورة الاهتمام بتوفير الاحتياجات التشغيلية للعمل الأمني».

الطرابلسي يستعرض الإحصاءات الجنائية بمديريات الأمن وخطة تأمين طرابلس

واستعرض وزير الداخلية المكلف خلال الاجتماع الإحصاءات الجنائية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق ومستوى الجريمة والجهود التي تبذلها المكونات الأمنية، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع الجميع للنهوض بالمستوى الأمني والارتقاء بأداء عمل الوزارة.

كما تحدث الطرابلسي عن الخطة الأمنية رقم «1» لتأمين طرابلس الكبرى، مؤكدًا أنه «وضع الآليات لمباشرة العمل بالخطة بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى».

الطرابلسي يؤكد على تأمين الحدود الليبية ومنفذ رأس اجدير

وتطرق الطرابلسي لموضوع تأمين الحدود الليبية والمشاكل التي تواجه عمل المنافذ بالدولة خاصةً منفذ رأس اجدير، مؤكدًا ضرورة حلحلة المعوقات التي تواجه المسافرين عبر المنفذ وتذليل العقبات أمامهم، ومنع عمليات تهريب الوقود والتصدي للمجرمين والخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد الطرابلسي في ختام كلمته بالجهود التي تبذلها مختلف مكونات وزارة الداخلية، مؤكدًا استعداده للعمل مع الجميع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

الطرابلسي متحدثا إلى قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

استقبال الطرابلسي لدى وصوله مقر الاجتماع مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)