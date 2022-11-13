Atwasat

الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 08:27 مساء
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
الطرابلسي متحدثا إلى قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

كشف المكلف بتسيير مهام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وكيل عام الوزارة، عماد الطرابلسي، تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي الوزارة، مؤكدًا وضع الآليات اللازمة للمباشرة في تنفيذ الخطة الأمنية رقم (1) لتأمين طرابلس الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده الطرابلسي، اليوم الأحد، ضم وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات ورؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن والمكاتب وعددًا من ضباط الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص «لبحث سير العمل الأمني والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مكونات وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن الطرابلسي استهل الاجتماع «بالتأكيد على أن مهمة تسيير وزارة الداخلية أمانة كبيرة تتطلب العمل الجاد لبناء دولة القانون التي يرنو إليها جميع الليبيين وفق خطط واستراتيجيات من شأنها تحسين مستوى الأداء».

الطرابلسي يؤكد على أهمية دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة
وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع أهمية دعم مديريات الأمن بالمناطق ومراكز الشرطة التابعة لها باعتبارها القاعدة الأساسية لأي عمل أمني وارتباطها مع المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن «هناك لجنة جرى تشكيلها لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية بما يضمن توظيف القوة العمومية للوزارة».

- عماد الطرابلسي يتسلم رسميًا تسيير مهام وزارة الداخلية
- الدبيبة يكلف عماد الطرابلسي تسيير مهام وزارة الداخلية
- بعد تسلُّم مهامه وكيلًا عامًا.. الطرابلسي يتفقد ديوان وزارة الداخلية في طرابلس
- الدبيبة يسمي عماد الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية

وشدد الطرابلسي على ضرورة الالتزام بالضبط والربط في العمل، مطالبًا «الجميع العمل بروح الفريق الواحد كلاً حسب اختصاصه مع ضرورة الاهتمام بتوفير الاحتياجات التشغيلية للعمل الأمني».

الطرابلسي يستعرض الإحصاءات الجنائية بمديريات الأمن وخطة تأمين طرابلس
واستعرض وزير الداخلية المكلف خلال الاجتماع الإحصاءات الجنائية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق ومستوى الجريمة والجهود التي تبذلها المكونات الأمنية، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع الجميع للنهوض بالمستوى الأمني والارتقاء بأداء عمل الوزارة.

كما تحدث الطرابلسي عن الخطة الأمنية رقم «1» لتأمين طرابلس الكبرى، مؤكدًا أنه «وضع الآليات لمباشرة العمل بالخطة بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى».

الطرابلسي يؤكد على تأمين الحدود الليبية ومنفذ رأس اجدير
وتطرق الطرابلسي لموضوع تأمين الحدود الليبية والمشاكل التي تواجه عمل المنافذ بالدولة خاصةً منفذ رأس اجدير، مؤكدًا ضرورة حلحلة المعوقات التي تواجه المسافرين عبر المنفذ وتذليل العقبات أمامهم، ومنع عمليات تهريب الوقود والتصدي للمجرمين والخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد الطرابلسي في ختام كلمته بالجهود التي تبذلها مختلف مكونات وزارة الداخلية، مؤكدًا استعداده للعمل مع الجميع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي متحدثا إلى قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي متحدثا إلى قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
استقبال الطرابلسي لدى وصوله مقر الاجتماع مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
استقبال الطرابلسي لدى وصوله مقر الاجتماع مع قيادات وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
بلدية سرت تقرر فرض رسوم سنوية على الأسواق و4 أنشطة طبية خاصة
بلدية سرت تقرر فرض رسوم سنوية على الأسواق و4 أنشطة طبية خاصة...
حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول
حكومتا الدبيبة وباشاغا تدينان «الهجوم الإرهابي» في إسطنبول...
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم المحاربين القدامي
سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون طبرق لإحياء يوم ......
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس
ضبط متهمين أطلقا النار على منزل مواطن بطريق المطار في طرابلس...
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية
الطرابلسي يعلن تشكيل لجنة لإعادة توزيع منتسبي وزارة الداخلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط