وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

القاهرة - بوابة الوسط

نعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وزير التعليم العالي عاشور عمر المسماري، الذي تُوفي اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض عضال لم يمهله كثيرًا، وفق بيان أصدرته الحكومة عبر مكتبها الإعلامي مساء اليوم.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيانها إن الوزير الراحل «كان مثالًا للعطاء والبذل والعمل خلال مسيرته الأكاديمية مساهمًا بعلمه وجهده في الرقي بقطاع التعليم وتطوير مؤسساته والدفاع عن حقوق أعضائه وطالبي العلم بمختلف الجامعات الليبية»، مقدمة تعازيها إلى أسرته وأصدقائه.

باشاغا والقطراني ينعيان وزير التعليم العالي

ونعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا وزير التعليم العالي عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلًا إن المسماري كان «مثالًا في الإخلاص في العمل والتفاني في الوظيفة والمهنية، ورافدًا أساسيًا لعمل الحكومة والقطاعات التابعة لوزارته»، مقدمًا تعازيه إلى أسرة وأحباء الفقيد.

كما نعى نائب رئيس الحكومة علي القطراني الوزير الراحل، مؤكدًا أنه «كان قامة علمية بامتياز، وركيزة من ركائز التعليم في ليبيا، وحريصًا كل الحرص على الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية، ووضع الخطط المناسبة للدفع بعجلة التحصيل العلمي والرفع من مستواها».