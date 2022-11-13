الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، وزيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن اللقاء ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين.

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المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة

ونقل البيان عن الوزير المالطي تأكيده أهمية الزيارة ومناقشة ملفات مهمة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن دعم الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة التي جرت بين وزيرة الطاقة المالطية ووزير النفط والغاز محمد عون.

من جهتها، كشفت المنقوش، خلال خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا، متوقعة استئنافًا «قريبًا» للرحلات الجوية بين البلدين، لافتة إلى أنها ناقشت مع وزير الخارجية المالطي «فرص وعوائق فتح المجال الجوي المالطي أمام الشركات الجوية الوطنية»، متابعة: «سنسمع قريبًا أخبارًا جيدة بالافتتاح في مدينة طرابلس وبنغازي».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استقبل وزير الخارجية المالطي إيان بورج في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استقبل وزير الخارجية المالطي إيان بورج في طرابلس، الأحد 13 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)