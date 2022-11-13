السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا في انفجار إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

نفت السفارة الليبية في تركيا إصابة أي من أفراد الجالية الليبية في إسطنبول في الهجوم الذي وقع اليوم الأحد بميدان تقسيم وسط المدينة وأسفر عن سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى، منوهة بتشكيل غرفة للطوارئ بالقنصلية العامة في إسطنبول.

وقالت السفارة في تصريح صحفي إن «القنصلية العامة تواصلت مع كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى ولا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا»، مطالبة إياهم بالتواصل مع الأرقام المنشورة عبر صفحة القنصلية الليبية العامة في إسطنبول على «فيسبوك» والتبليغ عن أي حالة انقطع الاتصال بها.

كما أكدت السفارة الليبية في تركيا أنه جرى تشكيل غرفة للطوارئ بالقنصلية العامة إسطنبول ووضع عدة أرقام تحت ذمة المواطنين الليبيين نشرت على صفحة القنصلية للتواصل وتقديم أي مساعدة يحتاجها المواطنون، منوهة بأنها تجري اتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأجهزة الحكومية التركية والمستشفيات لمتابعة أوضاع الجالية الليبية.

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6 قتلى و53 مصابا في حادث إسطنبول

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سقوط 6 قتلى وإصابة 53 شخصا آخرين بجروح في انفجار وقع بشارع الاستقلال التجاري في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، معتبرا الحادث «هجومًا دنيئًا».

وقال أردوغان في تصريحات بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري «سيجري كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».