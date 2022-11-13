Atwasat

السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا في انفجار إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 06:48 مساء
السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا في انفجار إسطنبول
غناصر الشرطة التركية تغلق شارع الاستقلال بميدان تقسيم وسط اسطنبول حيث وقع الانفجار، الأحد 13 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نفت السفارة الليبية في تركيا إصابة أي من أفراد الجالية الليبية في إسطنبول في الهجوم الذي وقع اليوم الأحد بميدان تقسيم وسط المدينة وأسفر عن سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى، منوهة بتشكيل غرفة للطوارئ بالقنصلية العامة في إسطنبول.

وقالت السفارة في تصريح صحفي إن «القنصلية العامة تواصلت مع كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى ولا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا»، مطالبة إياهم بالتواصل مع الأرقام المنشورة عبر صفحة القنصلية الليبية العامة في إسطنبول على «فيسبوك» والتبليغ عن أي حالة انقطع الاتصال بها.

كما أكدت السفارة الليبية في تركيا أنه جرى تشكيل غرفة للطوارئ بالقنصلية العامة إسطنبول ووضع عدة أرقام تحت ذمة المواطنين الليبيين نشرت على صفحة القنصلية للتواصل وتقديم أي مساعدة يحتاجها المواطنون، منوهة بأنها تجري اتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأجهزة الحكومية التركية والمستشفيات لمتابعة أوضاع الجالية الليبية.

- أردوغان يعلن مقتل ستة وإصابة 53 شخصا في انفجار اسطنبول ويعتبره «هجوما دنيئا»
- تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
- محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال

6 قتلى و53 مصابا في حادث إسطنبول
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سقوط 6 قتلى وإصابة 53 شخصا آخرين بجروح في انفجار وقع بشارع الاستقلال التجاري في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، معتبرا الحادث «هجومًا دنيئًا».

وقال أردوغان في تصريحات بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري «سيجري كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد: مباراة التحدي والأخضر في الجولة الرابعة من «دورينا»
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تكشف عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا.. وتتوقع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
المنقوش تكشف عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا.. وتتوقع استئناف الرحلات...
وزير الخارجية المالطي: سنواصل الدفع بملف ليبيا على قائمة أعمال الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية المالطي: سنواصل الدفع بملف ليبيا على قائمة أعمال ...
المقريف يبحث خطة «يونيسف» في ليبيا للسنوات الثلاث المقبلة
المقريف يبحث خطة «يونيسف» في ليبيا للسنوات الثلاث المقبلة
اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا
اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا
السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا في انفجار إسطنبول
السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض...
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة...
السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا في انفجار إسطنبول
السفارة الليبية في تركيا: لا دليل حتى الآن على وجود إصابات ......
اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا
اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط