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اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 06:23 مساء
اللافي يثمن مساعي مالطا الداعمة لاستقرار ليبيا
اللافي يتوسط المنقوش ووزير الخارجية المالطي إيان بورج، الأحد 13 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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ثمَّن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مساعي الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من بينها مالطا للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدًا أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي، ظهر اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، وزير الخارجية المالطي إيان بورج، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المتقوش.

الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي ناقش مع وزير الخارجية المالطي، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وآخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. والجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسُبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، وسُبل استكمال المسار الدستوري.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الخارجية المالطي إيان بورج أشاد من جهته، بجهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعمله المستمر مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

ووصل وزير الخارجية المالطي في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى قادمًا من فاليتا، وأجرى فور وصوله محادثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش حول العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين.

لقاء اللافي مع وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له بحضور المنقوش، الأحد 13 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي مع وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له بحضور المنقوش، الأحد 13 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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