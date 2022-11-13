المقريف يبحث خطة «يونيسف» في ليبيا للسنوات الثلاث المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأحد، مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسف» ميكيلي سيرفادي والوفد المرافق له، خطة المنظمة في ليبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس كل من اختصاصية التعليم بمنظمة «يونيسف - ليبيا» إريكا أيازي، وموظفة التعليم بالمنظمة أمل كرموس، إلى جانب وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومستشار الوزير، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف عبدالسلام الصغير ومدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية سيف النصر بالحسن.

خطة «يونيسف» في ليبيا للسنوات الثلاث المقبلة

ومن المقرر أن تركز خطة منظمة «يونيسف - ليبيا» خلال السنوات الثلاث المقبلة على ثلاثة ملفات رئيسية هي: تدريب المعلمين، ومهارات التعليم عن بُعد، وتنمية المهارات لدى تلاميذ الصفوف الأولى، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن الممثل الخاص لـ«يونيسف - ليبيا» ميكيلي سيرفادي أكد خلال اللقاء على أهمية محاور الخطة، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة.

المقريف يستعرض جهود الوزارة لتنمية مهارات الأطفال

من جهته، استعرض وزير التربية والتعليم موسى المقريف خلال اللقاء جهود إدارتي رياض الأطفال والنشاط المدرسي بالوزارة الرامية إلى تنمية مهارات الأطفال وكذلك جهود الوزارة في ملف التعليم عن بُعد وما توصلت إليها جهودها بالخصوص، مشيدًا بجهود وبرامج عمل «يونيسف ليبيا» خلال العام الجاري.

وأعرب المقريف عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا ووزارة التربية والتعليم «تكون مستندة إلى جدول زمني واضح» وفق قوله.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن المقريف ناقش مع الممثل المقيم لـ«يونيسف - ليبيا» خطة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمركز الوطني للتوحد وما أسهمت فيه من تأهيل 12 من أطفال المركز وإدماجهم للدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

المقريف وممثل «يونيسف» في ليبيا، الأحد 13 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)