Atwasat

اتفاق «ليبي - لبناني» على تسريع إجراءات الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 04:08 مساء
اتفاق «ليبي - لبناني» على تسريع إجراءات الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
من اليسار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض يوقع على الاتفاقية. (وال)
alwasat radio

أعلنت غرفتا التجارة في ليبيا ولبنان توقيع اتفاقية تنص على سرعة البدء في إجراءات الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل سياحة العلاج لليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دوليًا.

ووقع عن الجانب الليبي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، حيث تركز الاتفاقية على تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، ومنها مجال الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وفقًا لوكال الأنباء الليبية «وال».

جملة من الاتفاقات في الملف الصحي
وذكرت مصادر بالغرفة التجارية لوكالة الأنباء الليبية أن الوفد الليبي برئاسة رئيس الاتحاد والوفد المرافق له توصل خلال هذه الزيارة لجملة من الاتفاقات في الملف الصحي، ومنها أن يتواصل اتحاد الغرف اللبناني، والترتيب لعقد لقاءات فنية لتسهيل إجراءات البدء في الرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب يكون من العاصمة طرابلس إلى مدينة طرابلس اللبنانية، وتسهيل الإجراءات للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة الجامعية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوارة في الجامعات اللبنانية ذات التصنيف العالمي.

كما اتفق الطرفان على تأسيس منصة دائمة للتلاقي والحوار وتنظيم النشاطات التجارية المختلفة، تحت مسمى مجلس التعاون الليبي - اللبناني للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على تنظيم منتدى التعاون المشترك للتجارة والاستثمار، يشارك فيه رؤساء ومؤسسات ومختصون ومسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون ليبيون ولبنانيون، وذلك خلال فترة العشرين أو الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لهذا العام في بيروت، كما جرى اقتراح تنظيم معرض تجاري في ليبيا تحت مسمى «صنع في لبنان»، واقتُرح موعده في منتصف شهر مارس من العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع

وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط
اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن...
مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم
مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في ...
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي
الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
المنقوش تكشف عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا.. وتتوقع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
المنقوش تكشف عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا.. وتتوقع استئناف ......
اتفاق «ليبي - لبناني» على تسريع إجراءات الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
اتفاق «ليبي - لبناني» على تسريع إجراءات الرحلات الجوية ......
المنقوش ووزير الخارجية المالطي يبحثان تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين
المنقوش ووزير الخارجية المالطي يبحثان تفعيل الاتفاقات ......
الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر...
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط