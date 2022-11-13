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مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 13 نوفمبر 2022, 01:41 مساء
مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم
شعار المركز الأميركي الأوروبي للأبحاث «فوت برانت نيتورك». (الإنترنت)
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تعاني ليبيا من عجز بيئي كبير، إذ تستخدم موارد طبيعية أكبر من قدرة نظامها البيئي على التحمل، وفق ما خلص إليه المركز الأميركي الأوروبي للأبحاث «فوت برانت نيتورك». 

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» في مصر بمشاركة قمة قادة الدول والحكومات إلى 18 نوفمبر، أصدر مركز «فوت برانت نيتورك» خارطة بأكثر الدول التي تعيش تبعات سلبية للتغير المناخي، مؤكدًا أن ما يسمى بالبصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم، ومعنى البصمة البيئية أو الكربونية هي «مساحة الأرض اللازمة لإنتاج الموارد المستهلكة وامتصاص انبعاثات الكربون».

البصمة البيئية في ليبيا 3.3 هكتار
وتعاني ليبيا عجز النظم البيئية، فيما تقدر البصمة البيئية 3.3 هكتار لكل شخص حسب المركز الأميركي الأوروبي. وتتعرض ليبيا لاستغلال حاد وغير متجدد للموارد بسبب ارتفاع الكثافة السكانية، وغياب الوعي البيئي، وتعاني من ترسبات هائلة للغازات الدافئة، خاصة أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وللإشارة تمثل الولايات المتحدة والصين معا 31% من البصمة الكربونية العالمية.

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وينصح الخبراء بالتوجه نحو استغلال الإمكانيات الكبيرة لإنتاج الطاقات المتجددة، فرغم الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا فقد باشرت مؤخرًا في الاستثمار بهذا المجال، فقد منحت الإذن في فبراير الماضي لشركة «إيجي إنرجي» التي تتخذ من إيرلندا مقرًا لها لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في بلدية غدامس.

المنفي في «كوب27»
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قال في كلمة له في مؤتمر «كوب 27»، إن «ليبيا هي من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية حيث بدأ شح مياه الأمطار وتراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة».

وأشار إلى أن ليبيا «بدأت بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للتغير المناخي ورفعت مستويات الوعي بضرورة الانخراط مع المجتمع الدولي في دعم كل الجهود الرامية إلى وقف تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا».

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