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اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 01:11 مساء
اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس. (أرشيفية)
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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد. 

وأوضح وزير الخارجية اليوناني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، عقب لقائهما في أثينا، إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل هو مثال يظهر أن ترسيم حدود المناطق البحرية ممكن في كل حالة، لكن بشرط أساسي واحد هو احترام القانون الدولي.

وجدد التأكيد على أن هذا الاتفاق هو مثال للتسوية السلمية للخلافات، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوهم، وفي السياق قال دندياس: إن اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وإيطاليا، معتبرًا الخطوة من شأنها أن «تخلق مثلثًا آخر من الاستقرار: اليونان، ومصر، وليبيا، في شرق البحر المتوسط، ونود أيضًا أن يمتد هذا المثال إلى جارتنا تركيا».

اليونان تأمل توقيع اتفاق مشابه مع تركيا
وقال إن اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا أيضًا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.

بدوره أعلن وزير الخارجية اللبناني بدء التفاوض مع إدارة جنوب قبرص الرومية، بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، وأشار بوحبيب إلى اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع إسرائيل في أكتوبر الماضي، وقال إن المسار سيستمر مع قبرص الرومية.

وفي 27 أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية، لحل خلاف على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

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ومطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في حفل أُقيم بطرابلس- إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقيات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

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