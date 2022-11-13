ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الأحد، القبض على شخص مطلوب في واقعة نصب واحتيال.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى تلقيها برقية من مديرية أمن العجيلات عن شخص مطلوب يدعى (م.أ.م) سوداني الجنسية في واقعة نصب واحتيال.

تحريات عن المطلوب في الكفرة

ونوهت مديرية أمن الكفرة، إلى تكليف وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب، ليتم تحديد مكان تواجده بمدينة الكفرة في إحدى المزارع بالمدينة وإلقاء القبض عليه.

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وجرى تسليم الموقوف إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية بالكفرة في 8 نوفمبر الجاري، بموجب محضر تسليم واستلام وذلك بعد التواصل والتنسيق مع مدير أمن العجيلات.

المطلوب عقب القبض عليه في الكفرة. (فيسبوك)