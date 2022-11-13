هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف منحة سبتمبر لـ9 آلاف أسرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود الهري، صرف مخصصات منحة أسر الشهداء عن شهر سبتمبر الماضي، لقرابة 9 آلاف أسرة مستفيدة.

وقال، في تصريح بثته منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن إحالة المبلغ جاء بعد استكمال كل الإجراءات المالية المتبعة، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المنحة يعود إلى إنشاء منظومة حديثة لتوزيع المستفيدين وتفاصيل محاسبية أخرى.

ونوه محمود الهري إلى أن مخصصات 2500 مستفيد جاهزة للصرف، مناشدًا أسر الشهداء استكمال إجراءاتهم لصرف المنحة.

ويبلغ عدد المسجلين في منظومة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 13 ألف شهيد مسجلين بمنظومة الهيئة، فيما تقدر قيمة المخصصات بين 55 أو 56 مليون دينار، وفق رئيس الهيئة.

- الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء

- هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» وهي وفقا للقانون

- «حكومة الوحدة» تصرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة

وأشار الهري إلى تعاون الهيئة مع رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والطب العسكري، لتقديم خدمة طبية للمصابين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل والتأهيل لتوفير فرص عمل لهم.