Atwasat

هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف منحة سبتمبر لـ9 آلاف أسرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 12:25 مساء
هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف منحة سبتمبر لـ9 آلاف أسرة (فيديو)
رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود الهري. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

أعلن رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود الهري، صرف مخصصات منحة أسر الشهداء عن شهر سبتمبر الماضي، لقرابة 9 آلاف أسرة مستفيدة.

وقال، في تصريح بثته منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن إحالة المبلغ جاء بعد استكمال كل الإجراءات المالية المتبعة، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المنحة يعود إلى إنشاء منظومة حديثة لتوزيع المستفيدين وتفاصيل محاسبية أخرى.

 ونوه محمود الهري إلى أن مخصصات 2500 مستفيد جاهزة للصرف، مناشدًا أسر الشهداء استكمال إجراءاتهم لصرف المنحة.

ويبلغ عدد المسجلين في منظومة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 13 ألف شهيد مسجلين بمنظومة الهيئة، فيما تقدر قيمة المخصصات بين 55 أو 56 مليون دينار، وفق رئيس الهيئة.

- الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء 
- هيئة أسر الشهداء: لا مبرر للغط حول قائمة إيفاد «التعليم العالي» وهي وفقا للقانون
- «حكومة الوحدة» تصرف المعاشات الضمانية للمتقاعدين عن شهري يوليو وأغسطس وفق القيمة الجديدة

وأشار الهري إلى تعاون الهيئة مع رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والطب العسكري، لتقديم خدمة طبية للمصابين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل والتأهيل لتوفير فرص عمل لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة

السودان.. آلاف «الإسلاميين» يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة
سحب عينات من مياه الآبار بالغريفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري

سحب عينات من مياه الآبار بالغريفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري
«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي
«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟

«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون

«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بالرأس علي وذكريات كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة
فرحة غربية عارمة باستعادة خيرسون من السيطرة الروسية.. «هل اقتربت نهاية الحرب في أوكرانيا»؟

فرحة غربية عارمة باستعادة خيرسون من السيطرة الروسية.. «هل اقتربت نهاية الحرب في ...
عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية

عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية
«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة

«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ...
صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة

صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيابة: إزالة تعديات على 34 عقارا مملوكا للدولة في سبها (فيديو)
النيابة: إزالة تعديات على 34 عقارا مملوكا للدولة في سبها (فيديو)
المنقوش تستقبل وزير الخارجية المالطي
المنقوش تستقبل وزير الخارجية المالطي
هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف منحة سبتمبر لـ9 آلاف أسرة (فيديو)
هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن صرف منحة سبتمبر لـ9 آلاف أسرة (فيديو)
ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بالكفرة
ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بالكفرة
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي
دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي...
مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم
مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ......
اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط
اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ......
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
الدولار يواصل التراجع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بالكفرة
ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بالكفرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط