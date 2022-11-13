النيابة: إزالة تعديات على 34 عقارا مملوكا للدولة في سبها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة إزالة تعديات على 34 عقارًا مملوكًا للدولة في مدينة سبها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء بغية «كف يد المتعدين على العقارات المملوكة للدولة».

وقال بيان النيابة، السبت، إن «سلطة التحقيق تصدَّت لواقعات ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة؛ والاعتداء على المخططات المعتمدة في مدينة سبها».

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إزاحة مخالفة الأسس التخطيطية

وأوضح بيان النيابة أن «المحقق أصدر قراره بإخلاء أربعة وثلاثين عقارًا من شاغليها، وإزالة مظاهر التعدّي عليها، وإزاحة مخالفة الأسس التخطيطية»،.

وأشارت إلى أن «أعضاء الهيئات النظامية بادروا إلى إنفاذ التدبير القضائي؛ وتتميم إجراءات تسلّم الجهة المختصة للمواقع محل الإجراء». ولفتت إلى «استيفاء بقية التدابير والإجراءات التي يستلزمها التحقيق حيال الإِخلال القائم».

من أعمال إزالة التعديات في سبها. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من أعمال إزالة التعديات في سبها. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)