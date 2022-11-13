نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا (الأحد 13 نوفمبر 2022)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح متغيرة الاتجاه يتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق متفرقة
• الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات ســرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية
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