نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا (الأحد 13 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح متغيرة الاتجاه يتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.