انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض متوسط سعر صرف الدولار بفارق 9 دراهم إلى مستوى 4.89 دينار، الأحد، مقابل 4.98 دينار خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، في السوق الرسمية.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دنانير مقابل 5 دنانير، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار درهم واحد مسجلًا 5.79 دينار مقابل 5.68 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.