انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية...

انخفض متوسط سعر صرف الدولار بفارق 9 دراهم إلى مستوى 4.89 دينار، الأحد، مقابل 4.98 دينار خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، في السوق الرسمية.
وارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دنانير مقابل 5 دنانير، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار درهم واحد مسجلًا 5.79 دينار مقابل 5.68 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وتراجع سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار مقابل 1.32 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار مقابل 1.35 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وبقيت الليرة التركية واليوان الصيني عند مستوى 0.26 دينار، و0.68 دينار، على الترتيب.
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