عقيلة يبحث آليات الإسراع في إقرار قانون الأمن الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع اللواء أسامة الدرسي، رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف من حكومة باشاغا، آليات الإسراع في إقرار قانون الأمن الداخلي المتداول لدى السادة النواب على مدى الجلسات الماضية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب للدرسي في مكتبه بمدينة القبة مساء السبت، كما بحث اللقاء آليات النهوض بجهاز الأمن الداخلي ليقوم بدوره المنوط به في تأمين الوطن والمواطن، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي.



حكومة باشاغا: الدرسي رئيسًا للجهاز

وأصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في اجتماعها العادي الماضي، قرارًا يقضي بتكليف اللواء الدرسي رئيسًا للجهاز الذي يعد أحد معيدي تفعيله فترة الحرب على الجماعات الإرهابية.

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وسبق أن تولى الدرسي إدارة التحري والقبض في الجهاز، قبل أن يغادرها لترؤس فرع مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي.