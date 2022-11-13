«الرقابة على الأغذية والأدوية» يرفض شحنة معسل قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز «الرقابة على الأغذية والأدوية» رفض شحنة معسل قادمة من تركيا عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المركز أن «الشحنة تحوي 482 صندوق معسل بنكهة ليمون ونعناع والعلكة، وتحمل العلامة التجارية (bang bang)».

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وبيّن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الشحنة «منتهية الصلاحية، وتتعارض مع قرار رقم 856 بخصوص حظر السلع التي مضى أكثر من نصف المدة محسوبة من تاريخ إنتاجها حتى وصولها ليبيا».