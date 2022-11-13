طقس مستقر على جميع أنحاء ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في الحالة الجوية، الأحد، ليكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى الساحل الغربي.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.
الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
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