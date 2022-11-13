طقس مستقر على جميع أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في الحالة الجوية، الأحد، ليكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى الساحل الغربي.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022. (أرشيفية)

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022. (أرشيفية)

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022. (أرشيفية)

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022. (أرشيفية)

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022. (أرشيفية)