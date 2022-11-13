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مكونات اجتماعية بجنزور ترفض استحداث «بلدية السراج».. وتحذر من التداعيات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 01:39 صباحا
مكونات اجتماعية بجنزور ترفض استحداث «بلدية السراج».. وتحذر من التداعيات
لقاء الدبيبة مع أهالي السراج، 12 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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رفض بيان صادر عن أهالي ومكونات إدارية واجتماعية وأمنية ببلدية جنزور، السبت، استحداث بلدية جديدة تحت مسمى «بلدية السراج»؛ وحذر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من تداعيات اجتماعية تتعلق بالنسيج الاجتماعي بالبلدية ومكوناتها.

وأشار البيان المنشور على صفحة بلدية جنزور على «فيسبوك»، إلى أن البلدية المزمع استحداثها تستقطع جزءا كبيرا من أراضي بلدية جنزور وتضمها إليها وفقا لخرائط جرى عرضها خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى منطقة السراج.

- الدبيبة يزور منطقة السراج للوقوف على احتياجاتها

وأكد البيان أن منطقة السراج هي أحدى محلات بلدية جنزور التسعة، وكانت ولا تزال تاريخيا جزءا من البلدية تحت مسمى الغيران، وأن تسمية السراج تقتصر على التقسيم السكني لما يعرف بشعبية السراج.

زيارة الدبيبة للسراج.. ومناقشة إنشاء بلدية جديدة
وأجرى الدبيبة، السبت، رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، زيارة إلى منطقة السراج؛ للوقوف على احتياجاتها والتعرف على مشكلاتها.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن أهالي المنطقة اطلعوا الدبيبة على مشكلات المنطقة ومن بينها انقسامها بين بلديتين؛ ما أدى إلى نقص بعض الخدمات، وتطرق الحضور إلى مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة؛ لضمان تقديم الخدمات للأهالي.

في حين استعرض رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقًا.

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