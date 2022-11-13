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إخلاء 34 عقارا مملوكة للدولة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 12:11 صباحا
إخلاء 34 عقارا مملوكة للدولة في سبها
من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في مصراتة، 5 نوفمبر 2022. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، السبت، إخلاء 34 عقارا مملوكة للدولة في مدينة سبها جرى التعدي على ملكيتها من قبل «أشخاص ظهروا بمظهر مالكيها».

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، تسليم العقارات إلى الجهة المختصة بعد إزالة مظاهر التعدي عليها وإزاحة مخالفة الأسس التخصيطية، لافتا إلى أن الإجراء يأتي «ردا على خرق قواعد التخطيط العمراني؛ وكف يد المتعدين على العقارات المملوكة للدولة؛ وإزالة الآثار الظاهرة جميعها».

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والأحد الماضي، أعلن مكتب النائب العام إخلاء عقارات مملوكة للدولة جرى التعدي على ملكيتها في محيط منطقة الخروبة الكائنة في بلدية مصراتة. وباشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة؛ باستعمال سلطتي الاستعمال والانتفاع بالمخالفة للتشريعات، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وحسب البيان، فقد أصدر المحقق قرارًا يقضي بإخلاء تلك العقارات من شاغليها، وإزالة مظاهر التعدي عليها، وتتميم إجراءات تسلم الجهة المختصة لها، وهو ما نفذه أعضاء الهيئات النظامية بالغرفة الأمنية المشكلة لغرض رصد وحصر التعديات المرتكبة في نطاق بلدية مصراتة.

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