واقعة سرقة تقود إلى محكوم بالسجن المؤبد في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

قادت واقعة سرقة سيارة إلى ضبط شخص من ذوي السوابق صادر بحقه حكم بالسجن المؤبد وعدة أحكام غيابية في الكفرة، على ما أعلنت، السبت، مديرية أمن بنغازي.

ووردت معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة تفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة سيارة من إحدى المعارض بمنطقة سيدي خليفة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة جرى ضبط الشخص المطلوب وبحوزته حبوب مهلوسة، وخلال التحقيق معه تبين أنه يدعى «ع. م. أ» من سكان مدينة الكفرة واعترف بواقعة السرقة.

وبالتعميم عليه، اتضح أنه مطلوب لدى العدالة وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى منها «قطع اليد وعدة أحكام غيابية»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وايداعه بالحجز القانون لحين عرضه على النيابة العامة، وفق البيان.

المحكوم بالمؤبد في الكفرة، 12 نوفمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)