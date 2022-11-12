شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز .. إدارة للفساد أم علاج له

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «الوسط» (wtv)، اليوم السبت، على تصريحات المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بشأن الأزمة في ليبيا.

وشددت وليامز على أهمية عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا رغم تعقيداتها العملية، غير أنها استبعدت أن تكون هناك خطوة قريبة في هذا الاتجاه من جانب واشنطن، وقالت في مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية هاني شنيب، خص بها «بوابة الوسط» وقناة «Wtv»: «أعتقد أنه من المهم جدا أن تعود الولايات المتحدة إلى الأرض في ليبيا». مشيرة إلى أنها دافعت عن ذلك عندما كانت في منصب القائم بالأعمال لمدة خمسة أشهر بالسفارة الأميركية.

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وفي مقال لها نشره معهد «بروكينغز» الأميركي للدراسات، كررت وليامز حديثها عن من سمتهم «الديناصورات السياسية»، مشيرة إلى «تدني شعبية أعضاء مجلسي النواب والدولة وتدني الاحترام لهما من قبل معظم الليبيين، ولذلك فهم لا يريدون انتخابات، خاصًة أنه من غير المحتمل إعادة انتخابهم».

وأشارت إلى أن «أعضاء المجلسين التشريعيين (البائدين) لا يرغبون في إنتاج انتخابات من شأنها أن تحرمهم على الأرجح من مقاعدهم والحصول على رواتب مجزية ومزايا وثمار المحسوبية».