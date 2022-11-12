الدبيبة: 80% نسبة إنجاز مشروع مستشفى الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت نسبة إنجاز مشروع مستشفى الكفرة العام إلى 80%، على ما أعلن السبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إن السعة السريرية بالمستشفى تصل إلى 120 سريرًا، فيما يخدم المستشفى 45 ألف مواطن.

- تنفذه شركة تونسية.. استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي

وفي أغسطس الماضي، أعلنت بلدية الكفرة استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي، الذي تنفذه شركة تونسية. وأوضحت البلدية في بيان، أن ذلك يأتي تتويجًا لجهود وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجهاز تنفيذ المراكز الإدارية ومتابعة المجلس البلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى بالبلدية.

