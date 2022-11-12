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الدبيبة يزور منطقة السراج للوقوف على احتياجاتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 08:50 مساء
الدبيبة يزور منطقة السراج للوقوف على احتياجاتها
من اجتماع الدبيبة مع أهالي منطقة السراج، 12 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، اليوم السبت، زيارة إلى منطقة السراج؛ للوقوف على احتياجاتها والتعرف على مشكلاتها.

وأطلع الأهالي الدبيبة على مشكلات المنطقة ومن بينها انقسام المنطقة بين بلديتين؛ ما أدى إلى نقص بعض الخدمات، وتطرق الحضور إلى مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة؛ لضمان تقديم الخدمات للأهالي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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واستعرض رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقًا.

من اجتماع الدبيبة مع أهالي منطقة السراج، 12 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة)
من اجتماع الدبيبة مع أهالي منطقة السراج، 12 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة)
الدبيبة يزور منطقة السراج للوقوف على احتياجاتها
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