صيانة كابل ضغط عالٍ في غريان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، صيانة كابل ضغط عالٍ بإدارة التوزيع داخل نطاق مدينة غريان.

وشملت الصيانة بإجراء وصلتي لحام ضغط عالٍ حجم 240 ميلليمترًا على خط كوابل السقايف، وذلك تحت إشراف دائرة المحطات بإدارة التركيبات العامة بالإدارة العامة للتوزيع بغريان، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

- شد أسلاك واستبدال عمود كهرباء بالأصابعة

والخميس، أجرى فنيو دائرة توزيع الأصابعة، صيانة دورية لخط «مسكة» المتغذي من محطة «66/ 11» الأصابعة. وشملت الصيانة استبدال عمود مكسور وشد أسلاك، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة العامة للكهرباء، لم يخض في مزيد من التفاصيل.



صيانة كابل ضغط عالٍ في غريان، 12 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة كابل ضغط عالٍ في غريان، 12 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)