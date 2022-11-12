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سحب عينات من مياه الآبار بالغريفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 06:41 مساء
سحب عينات من مياه الآبار بالغريفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري
جانب من سحب مياه الآبار بالغريفة للتأكد من سلامتها، 12 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، سحب عينات من آبار المياه الجوفية في بلدية الغريفة لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأوضح المركز  في بيان أن مكتب وادي الحياة التابع له قام بحسب هذه العينات، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات وبحوت علوم تكنولوجيا البيئة - فرع أوباري، رفقة مكتب الإصحاح البيئي لبلدية الغريفة وجهاز المياه والصرف الصحي.

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مخاوف من المياه المختلطة بالصرف الصحي 
وسبق أن أصيبت بعض الآبار في ليبيا منها العاصمة طرابلس بالتلوث واختلاط مياه الصرف الصحي بها، الأمر الذي يخالف المواصفات الليبية القياسية لمياه الشرب رقم 82 لسنة 2015، وقد يهدد بالإصابة بعديد الأمراض.

جانب من سحب مياه الآبار بالغريفة للتأكد من سلامتها، 12 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
جانب من سحب مياه الآبار بالغريفة للتأكد من سلامتها، 12 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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