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ضبط 3 متهمين في شبكة تزور مستندات للاستيلاء على مركبات تابعة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 06:14 مساء
ضبط 3 متهمين في شبكة تزور مستندات للاستيلاء على مركبات تابعة للدولة
ثلاثة متهمين ألقي القبض عليهم ضمن شبكة تزور مستندات للاستيلاء على مركبات تابعة للدولة. (الإنترنت)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط شبكة تقوم بتزوير مستندات مركبات آلية تابعة للدولة، بغرض الاستيلاء عليها.

وأوضحت الوزارة أن دوريات مكتب التحقيق والتحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة متهمين؛ الأول من مواليد العام 1975 والثاني من مواليد 1979 والثالث من مواليد 1981، والثلاثة ضمن المطلوبين في القضية.

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ملاحقات أمنية للقبض على باقي عناصر شبكة التزوير
وأشارت إلى أنه جارٍ ملاحقة الآخرين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وجرت عملية ضبط المتهمين بناءً على كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام الصادر في 8 نوفمبر الجاري، وذلك بشأن ضبط شبكة تقوم بتزوير مستندات مركبات آلية تابعة للدولة، وفق البيان.

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