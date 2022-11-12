Atwasat

الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 05:38 مساء
الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي
الصديق الكبير مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعهم في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)
alwasat radio

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير شارك في محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية، بدأت في 7 نوفمبر الجاري واختُتمت اليوم السبت.

وشارك في هذه المحادثات مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إضافةً الى مدراء الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك تمهيدًا لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ العام 2014»، حسب بيان لـ «المركزي».

واقع الاقتصاد الليبي وأزماته محل نقاش
وناقش الخبراء «واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والإجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة».

- القائم بالأعمال الأميركي يناقش مع مسؤولين من حكومة الدبيبة زيادة الشفافية المالية
- الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- «اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

وقال البيان إن الصندوق  أثنى على «جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وإدارة الأزمة في البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها».

بحثًا عن رؤية اقتصادية شاملة وتصحيح المسارات المالية في ليبيا
وأكد الكبير سعادته بـ«عودة هذه المشاورات بحضور جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي الليبي».

وأضاف: «نتمنى المضي قدمًا لتصحيح المسارات المالية والاقتصادية للدولة وتوحيد الجهود لوضع رؤية اقتصادية شاملة وعقد مزيد من اللقاءات بشكل دوري بين مؤسسات الدولة وخبراء الصندوق».

الصديق الكبير خلال اجتماع مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)
الصديق الكبير خلال اجتماع مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)
الصديق الكبير مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعهم في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)
الصديق الكبير مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعهم في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي
«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟

«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون

«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة
«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة

«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ...
صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة

صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها

الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها
تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟

تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟
«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية

«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا

خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا
الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج

الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج
قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»

قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»
بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة

بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا

السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال

مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرقابة على الأغذية» ترفض شحنة شيكولاتة قادمة من باكستان
«الرقابة على الأغذية» ترفض شحنة شيكولاتة قادمة من باكستان
بالصور.. «الرقابة على الأغذية» يرصد مخالفات في محلات بجنزور
بالصور.. «الرقابة على الأغذية» يرصد مخالفات في محلات بجنزور
بالأسماء.. التعليم العالي تعلن توقف نشاط 53 جامعة وكلية خاصة
بالأسماء.. التعليم العالي تعلن توقف نشاط 53 جامعة وكلية خاصة
المنفي.. جولات خارجية مكثفة بحثا عن عودة الروح إلى المسار السياسي
المنفي.. جولات خارجية مكثفة بحثا عن عودة الروح إلى المسار السياسي
باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي
باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي
الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد ......
اليمين المتطرف في فرنسا يطالب بإعادة مهاجري «أوشن فايكينغ» إلى موانئ ليبيا أو تونس
اليمين المتطرف في فرنسا يطالب بإعادة مهاجري «أوشن فايكينغ» ......
تشاووش أوغلو: الحكومات الموقتة في ليبيا غير ملزمة بموافقة البرلمان على مذكرات التفاهم
تشاووش أوغلو: الحكومات الموقتة في ليبيا غير ملزمة بموافقة ......
باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي
باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي...
المنفي.. جولات خارجية مكثفة بحثا عن عودة الروح إلى المسار السياسي
المنفي.. جولات خارجية مكثفة بحثا عن عودة الروح إلى المسار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط