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باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 03:52 مساء
باتيلي يجتمع مع الكوني واللافي في مقر المجلس الرئاسي
الكوني واللافي خلال اجتماعهما مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، طرابلس، 12 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي في مقر المجلس بطرابلس، صباح اليوم السبت؛ وذلك في وقت يتواجد فيه رئيس المجلس محمد المنفي في العاصمة الفرنسية لحضور «مننتدى باريس للسلام»، حيث التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المجلس في بيان إن باتيلي أطلع الكوني والمنفي على نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

«كيف تصل ليبيا إلى الانتخابات».. السؤال المثار دائمًا 
وأضاف البيان أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

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المجلس الرئاسي: تعاون مع المبعوث الأممي لإنهاء المراحل الانتقالية
كما شدد الكوني واللافي على «التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليييا، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة»، في إشارة للملتقى التحضيري للمصالحة الذي بداية ديسمبر الماضي.

من جانبه، دعا باتيلي جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى الوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات، وفق المجلس.

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