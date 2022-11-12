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بالصور.. «الرقابة على الأغذية» يرصد مخالفات في محلات بجنزور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 02:19 مساء
بالصور.. «الرقابة على الأغذية» يرصد مخالفات في محلات بجنزور
من جولات مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية، 13 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
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منح مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية لتصحيح ملاحظات سلبية، مع تصحيحها بشكل دوري ومستمر.

جاء ذلك خلال زيارات ميدانية لمفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية إلى بعض الأسواق والمحلات الغذائية داخل نطاق البلدية ومنها. ونوه بيان صادر عن المكتب بأن أهم الملاحظات هي عدم وجود شهادات صحية، وشهادة مكافحة الآفات.

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ومن بين الملاحظات الأخرى، الحاجة لمزيد من الاهتمام بالنظافة العامة والتهوية والتكييف.

من جولات مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية، 13 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
من جولات مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية، 13 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
من جولات مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية، 13 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
من جولات مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية، 13 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
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