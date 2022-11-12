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بينهم مختلان عقليا.. ترحيل 43 مهاجرا سودانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 12:15 مساء
بينهم مختلان عقليا.. ترحيل 43 مهاجرا سودانيا
المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل 43 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية. 

مهاجرون مصابون بالإيدر
وقال الجهاز، في بيان، إن من بين المهاجرين اثنين مختلين عقليًا، والباقين مصابون بالتهاب الكبد والإيدز، وفق الصفحة الرسمية للجهاز بالمنطقة الشرقية.

- إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار 
- ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي
- إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر

ونوه البيان، إلى أن «هذا العمل من أجل المحافظة على الأمن الصحي والقومي في ظل النقص الشديد للإمكانيات وبالمجهودات الذاتية».

المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)
المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)
المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)
المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)
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