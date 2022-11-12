بينهم مختلان عقليا.. ترحيل 43 مهاجرا سودانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل 43 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية.

مهاجرون مصابون بالإيدر

وقال الجهاز، في بيان، إن من بين المهاجرين اثنين مختلين عقليًا، والباقين مصابون بالتهاب الكبد والإيدز، وفق الصفحة الرسمية للجهاز بالمنطقة الشرقية.

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ونوه البيان، إلى أن «هذا العمل من أجل المحافظة على الأمن الصحي والقومي في ظل النقص الشديد للإمكانيات وبالمجهودات الذاتية».

المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)

المهاجرون السودانيون عقب ضبطهم. (فيسبوك)

سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)

سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)

سيارات الشرطة خلال عملية ضبط المهاجرين السودانيين عقب ضبطهم. (فيسبوك)