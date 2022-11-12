«يوبام» لليبيا: مؤتمر إقليمي حول التعاون الحدودي مع الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام» في ليبيا، ناتالينا سيا، أن البعثة ستنظم مؤتمرًا إقليميًا حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل في 22 و23 نوفمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وتنظم «يوبام» في ليبيا المؤتمر بالتعاون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وخلية الاستشارات والتنسيق الإقليمية وبرنامج «سي تي جست».

وفود سياسية وفنية من ليبيا

وتشارك في المؤتمر وفود سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمنظمات الدولية.

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وفي مايو 2013 أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتنطلق بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي في ليبيا في عملها، وهي بعثة مدنية تدخل في إطار السياسة المشتركة للأمن والدفاع لمساندة السلطات الليبية في تحسين وتطوير الأمن على مستوى الحدود الليبية.

تدعم هذه البعثة السلطات الليبية في إدارة الحدود والأمن على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية لليبيا.