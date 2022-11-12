نشرة الصيـد البحري على ساحل ليبيا السبت (12 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على معظم الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء الليل.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على معظم الساحل.

• الرياح بحري إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.