نشرة الصيـد البحري على ساحل ليبيا السبت (12 نوفمبر 2022)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على معظم الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء الليل.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على معظم الساحل.
• الرياح بحري إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على ساحل الخليج وبنغازي.
• الرياح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، بينما تكون بحرية إلى جنوبية شرقية على ساحل درنة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل طبرق، سـرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية.
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