الأرصاد تتوقع أمطارا متفرقة على بعض مناطق الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، اليوم وبعد غد الاثنين، خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال تكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية على أغلب مناطق ليبيا، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية ومناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت والمناطق المجاورة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.