Atwasat

النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرقب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 09:15 صباحا
النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرقب
النائب العام الصديق الصور (أرشيفية: مكتب النائب العام)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مالي سابق بالشركة العامة لخدمات النظافة - المرقب احتياطيًا على ذمة التحقيق. 

وقالت النيابة في بيان، فجر السبت، إن «وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الخمس نظر مُحصِّلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2020». 

- حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا 
- محاكمة مسؤولة بمصرف الجمهورية - أبوعطني 
- النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

وأشار بيان النيابة إلى أن التحقيقات كشفت «تنفيذ المسؤول عن القواعد الناظمة للعمل المالي وإجراءاته مع آخرين مخططًا للحصول على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمُّده تزوير الحقيقة في الوثائق المنوط به واجب تحريرها».

اختلاس 13 مليونًا و550 ألف دينار
واستندت النيابة إلى وثائق تفيد بصرف «13 مليونًا و550 ألف دينار مما رتب ضررًا بالأموال المعهود إليه إدارتها»، وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ وأخذ في ملاحقة بقية المسهمين.

وتواصل النيابة الكشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام، إذ سبق أن أعلنت، الثلاثاء، حبس المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبت إلى عدد من المستشفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»
80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة

80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية

نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا

في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات

دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
المقريف: الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة في صرمان
المقريف: الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة في صرمان
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
نشرة الصيـد البحري على ساحل ليبيا السبت (12 نوفمبر 2022)
نشرة الصيـد البحري على ساحل ليبيا السبت (12 نوفمبر 2022)...
الأرصاد تتوقع أمطارا متفرقة على بعض مناطق الساحل الليبي
الأرصاد تتوقع أمطارا متفرقة على بعض مناطق الساحل الليبي...
النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرقب
النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات ......
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن......
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط