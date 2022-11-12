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السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 01:48 صباحا
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا
السفير الألماني ميخائيل أونماخت خلال زيارته مكتبة الفرجاني في طرابلس، 11 نوفمبر 2022. (السفارة الألمانية)
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زار السفير الألمانى لدى ليبيا ميخائيل أونماخت مكتبة الفرجاني في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، الجمعة، وذلك لاقتاء بعض الكتب عن ليبيا، حسبما أكدت السفارة الألمانية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقالت السفارة إن أونماخت أعجب بكتاب «نواقيس» للكاريكاتير الليبي الفنان محمد الزواوي، مضيفة: «تميزت الرسومات بدقة التفاصيل في التقاط ملامح الشخصيات و نقل راي الشارع».

زيارة ألمانية لمدينة قورينا الأثرية
ويحرص السفير الألماني على زيارة المواقع الأثرية والتراثية وذات الهوية الثقافية في ليبيا، ففي أوائل أكتوبر الماضي زار مدينة قورينا الأثرية في شحات. وقال إنه اندهش من جمال الموقع التاريخي لقورينا وحسن الترحيب من قبل أهالي شحات.

فيما وصف المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك موقع قورينا بـ«الغارق في الجمال الخلاب».

- السفير الألماني «مندهش» من جمال الموقع التاريخي لقورينا في شحات
​- ألمانيا تدعم الحل السلمي للأزمة الليبية
- السفير الألماني يكشف محاور مشاوراته مع المشري والنويري

اجتماعات سياسية وتأكيد على دعم الحل السلمي
سياسيًا، اجتمع أونماخت مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وكشف الخميس الماضي عن ملفات النقاش مع المشري والنويري ومنها: الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وتوافق بين جميع الأطراف السياسية المعنية، والوصول إلى حل ليبي - ليبي لتقدم العملية السياسية وإجراء الانتخابات.

وقبل ذلك، التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي شخصيًا في طرابلس»، وقال\: «أكدت من جديد التزامنا الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية».

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