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ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 12 نوفمبر 2022, 01:00 صباحا
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه
المنفي في صورة مع كل من ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه. (المجلس الرئاسي)
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر المجلس في بيان مقتضب منتصف ليل الجمعة/ السبت.

ويأتي لقاء المنفي مع ماكرون عقب مشاركتهما فى منتدى «باريس للسلام» الذي انطلقت الدورة الخامسة منه في باريس، الجمعة، ويستمر لمدة يومين.

تجمع دولي في منتدى باريس للسلام
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن هذا التجمع «يستضيف رؤساء الدول والحكومات إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الدولية».

وتركز هذه النسخة من المنتدى على «مكافحة الاحتباس الحراري وتقوية النُظُم الصحية والتعاون الاقتصادي، وأوضاع العالم بعد تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ارتفاع مستوى التضخم وأسعار الطاقة وتزايد في انعدام الأمن الغذائي وحدوث ضطرابات اقتصادية وسياسية عارمة.

دور إيجابي لفرنسا في استقرار ليبيا؟
وفي أواخر أكتوبر الماضي، التقى المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير الذي قال إن بلاده «ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي».

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وأكد ماكرون الأربعاء الماضي أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة لـ«المتطرفين» في أفريقيا.

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