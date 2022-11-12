المقريف: الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وَزِير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف على أهمية الإسراع في إكمال المشاريع التّعليمية المتوقفة داخل مدينة صرمان.

وافتتح المقريف ثانوية صرمان الجنوبية بمُراقبة التّربية والتّعليم صرمان بعد إتمام صِيانتها الشاملة، الخميس، فيما ذكرت الوزارة أن أعمال الصيانة شمل 12 فصلا دِراسيا، تستوعب 600 طالب، بجانب معمل حاسوب وآخر للفيزياء.

وأشار الوزير إلى اعتزامه وزارته بذل قصارى الجهد من أجل اِستكمال المَشاريع المتوقفة وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة.

تفقد مدرستين تجري أعمال إنشاء بهما

وبعد الاِنتهاء من مراسم اِفتتاح المدارس، قام الوزير والوفد المُرافق له بزيارة تفقدية لمدرسَتي صرمان النّموذجية للتّعليم الثانوي، ومدرسة الثانوية بنين، اللتان تتواصل أعمال الإنشاء بهما بعد توقف لفترة طويلة.

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كما شملت الزيارة مدارس: صرمان المركزية للتّعليم الأساسي، والشهيد محمد الدرة للتّعليم الأساسي، ومدرسة بن خلدون للتّعليم الأساسي، إذ جرى الإطلاع على سَير العملية التّعليمية والاِستماع إلى شروح وافِية من قبل مُديري هذه المدارس.