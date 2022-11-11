Atwasat

الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:25 مساء
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل الغربي، بديوان حكومته، مساء الجمعة، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المحلية في تلك البلديات.

وذكرت منصة «حكومتنا» إن المشروعات المقصودة تشمل: طريق العزيزية- نالوت، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل.

الدبيبة: صعوبة شديدة في خلق مناخ استثماري ببلديات الجبل
وقال الدبيبة خلال الاجتماع، إن الحكومة ستولي اهتمامًا ببلديات الجبل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالمياه، وتوفير فرص العمل، مضيفا: «هناك صعوبة شديدة في خلق مناخ استثماري بتلك البلديات»، معتبرًا أن خطة عودة الحياةستعمل على إحداث التنمية في تلك البلديات.

- وفاة شخصين في حادث تصادم على طريق «العزيزية - غريان»
-  9 قرارات في اجتماع «حكومة الوحدة» في العزيزية
- إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

طريق العزيزية- نالوت جرى التعاقد عليه في 2008 ولم ير النور حتى الآن
وأشار إلى أن طريق العزيزية - نالوت سيكون جاهزًا للتغلب على الصعوبات فيه، خاصة مع فقدان أرواح بريئة على الطرقات الصعبة والضيقة في بلديات الجبل الغربي، مع تزايد عدد السكان.

وجرى التعاقد على إنشاء المشروع منذ العام 2008، بطول 219 كيلو متر، بقيمة 181 مليون دينار، لكنه لم ير النور حتى الآن، مع توقف الشركات التي كان مقرر أن تنفذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»
80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة

80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية

نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا

في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات

دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»
المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»
تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى بقسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا في سرت
تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى بقسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا ...
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ...
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه
ماكرون يجتمع مع المنفي في الإليزيه...
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال...
المقريف: الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة في صرمان
المقريف: الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة في ......
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل
الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل...
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط